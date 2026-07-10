Болельщики Марокко устроили беспорядки в Европе после матча с Францией - ФОТО - ВИДЕО

После поражения сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года в Лондоне были усилены меры безопасности, сообщает Mirror.

Сотрудники полиции в защитной экипировке прибыли на улицы британской столицы на фоне столкновений среди болельщиков.

Марокканская команда в четвертьфинальном матче уступила Франции со счётом 0:2. После завершения встречи большие группы фанатов собрались на знаменитой улице Эджвер-роуд в северо-западной части Лондона.

В социальных сетях появились кадры столкновений между болельщиками. На месте происшествия присутствовало большое количество сотрудников экстренных служб.