СМИ: купленные Турцией у РФ С-400 проданы одной из стран Персидского залива

Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива.

С таким утверждением выступила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

"По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня (в пятницу — прим. ред.). С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива. Вчера велась работа над устранением некоторых проблем, сообщается, что к полуночи они устранены. Одни называют Объединенные Арабские Эмираты, другие — Катар, лучше всего дождаться официального заявления", — пишет обозреватель издания Абдюлькадир Сельви.

Власти Турции пока не прокомментировали публикацию.

Днем ранее эта же газета сообщала о поисках Анкарой юридической формулы, которая бы удовлетворила США, для выхода из-под действия американских санкций CAATSA и возвращения в программу производства истребителя нового поколения F-35, в связи с чем обсуждается вопрос продажи ЗРК в одну из стран Персидского залива. Газета Oksijen со своей стороны назвала ОАЭ вероятным приобретателем С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля выразил уверенность в возвращении Анкары в программу F-35.

Сам президент США заявлял, что пока не принял решение по этому вопросу.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.

Источник: ТАСС