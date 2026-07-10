Два нефтехранилища загорелись в Азове из-за атаки БПЛА

Сразу два объекта хранения нефтепродуктов загорелись в Азове из-за атаки беспилотников ВСУ.

Об этом сообщил в MAX губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

«Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы», — написал глава региона.

Под атакой беспилотников Ростовская область находилась всю ночь и утро пятницы — за это время силам ПВО удалось нейтрализовать около 35 дронов, сообщал Слюсарь.

Под удар попал также Таганрог — здесь оказался поврежден частный дом, вспыхнула крыша одного из административных зданий. С пожаром быстро справились. Однако до сих пор идет борьба с огнем на территории Морского порта. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Источник: РГ