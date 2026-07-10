 Азербайджан и Россия обсудили распределение водных ресурсов реки Самур - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Азербайджан и Россия обсудили распределение водных ресурсов реки Самур - ФОТО

First News Media10:37 - Сегодня
Азербайджан и Россия обсудили распределение водных ресурсов реки Самур - ФОТО

9 июля в Гусарском районе Азербайджанской Республики состоялось 29-е заседание Азербайджано-российской совместной комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной в соответствии с Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации «О сотрудничестве в области эффективного использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с азербайджанской стороны сопредседателем заседания выступили председатель Правления Региональной службы водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов (ГАВРА) Закир Гулиев, с российской стороны – руководитель Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации Вадим Никоноров.

В работе заседания приняли участие представители Региональной службы водной мелиорации, соответствующих ведомств ГАВРА, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, Государственной пограничной службы.

В ходе встречи обсуждались вопросы распределения водных ресурсов трансграничной реки Самур между двумя странами, мониторинга водных ресурсов, совместной эксплуатации Самурского гидроузла, а также другие актуальные направления взаимодействия. По итогам встречи были определены предстоящие меры, подписан итоговый протокол.

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