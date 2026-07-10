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Коррупция, клановость и давление: СМИ раскрыли причины ухода Алена Симоняна

First News Media10:57 - Сегодня
Коррупция, клановость и давление: СМИ раскрыли причины ухода Алена Симоняна

Около двух десятков представителей партии "Гражданский договор" вели активную работу против спикера парламента Армении Алена Симоняна и смогли повлиять на решение премьер-министра Никола Пашиняна о его возможном отстранении.

Об этом пишет газета "Жоговурд".

По данным издания, в последние месяцы члены правящей партии передали Пашиняну материалы, содержащие компрометирующую информацию о Симоняне. В них говорится о предполагаемых коррупционных сделках, протекционизме, создании клановой системы, а также о случаях унижения однопартийцев, в том числе женщин.

По данным газеты, на позицию премьера также повлияли многочисленные публикации в СМИ о резком увеличении имущества Симоняна и членов его семьи.

"Премьер, учитывая настроения внутри партии, не захотел идти против позиции значительной части команды", — пишет "Жоговурд".

Как утверждает издание, против Симоняна выступали депутаты Айк Саргсян, Армен Хачатрян, Айк Конджорян, Рипсиме Унанян, Рубен Рубинян, Джульетта Азарян, Лусине Бадалян, Заруи Батоян, Рипсиме Григорян, Арпи Давоян, Лилит Минасян, Лилит Степанян, Андраник Кочарян, Эрикназ Тигранян, Айк Цирунян, министр индустрии высоких технологий Мхитар Айрапетян, а также бывший депутат Вилен Габриелян.

Ален Симонян занимал должность председателя парламента с 2021 года. На парламентских выборах он был в списке "Гражданского договора" под 14-м номером и активно участвовал в предвыборной кампании, но после оглашения их результатов по решению правления партии остался без должности. Он также отказался от мандата и заявил, что намерен отдохнуть и "окончательно привести в порядок личную жизнь".

Ранее стало известно, что пост председателя парламента Армении от правящей партии займет нынешний вице-спикер Рубен Рубинян.

Источник: Sputnik Армения

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