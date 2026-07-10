В Азербайджане утвержден порядок обжалования решений об аресте имущества

Решение о наложении ареста на имущество в рамках уголовного производства можно будет обжаловать в порядке судебного контроля.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс исполнения наказаний и закон "Об исполнении" подписал президент Ильхам Алиев.

Поправки предусматривают включение лиц, не являющихся обвиняемыми, но чьи законные интересы затронуты решением органа, ведущего уголовное производство, о наложении ареста на имущество, в категорию других участников уголовного процесса. Также регулируются порядок их привлечения к процессу и право на подачу апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб.

Согласно документу, одним из ключевых изменений является возможность обжалования решения о наложении ареста на имущество не в рамках гражданского судопроизводства, а в порядке судебного контроля.

Отмечается, что такой порядок рассмотрения материалов является более оперативным и гибким по сравнению с гражданским судопроизводством, а также позволяет исключить в дальнейшем споры о степени преюдициального значения судебного решения.