В Азербайджане создается правовая база для сверхлегкой авиации

В Азербайджане правила использования воздушного пространства и полетов сверхлегких летательных аппаратов будет регулировать орган, определенный соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "Об авиации".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

В частности, законопроект подготовлен в целях создания правовой основы для принятия "Правил использования воздушного пространства и полетов сверхлегких летательных аппаратов".