В МИД Азербайджана поздравили Сан-Томе и Принсипи с национальным праздником
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Демократическую Республику Сан-Томе и Принсипи с Днем независимости.
Об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.
"Выражаем искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи по случаю Дня независимости. С праздником Независимости!", - говорится в публикации.
On the occasion of the Independence Day of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe, we extend our heartfelt congratulations and best wishes to its Government and People.
Happy Independence Day! 🇦🇿🇸🇹 pic.twitter.com/rPjkbNiIwV — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 12, 2026
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