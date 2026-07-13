Cегодня начинает работу IV Шушинский Глобальный медиафорум

Сегодня начинает работу IV Шушинский Глобальный медиафорум.

Как сообщает Report, двухдневный форум в этом году проводится под лозунгом "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия".

В мероприятии примут участие около 160 представителей медиа, экспертов и официальных лиц из 53 стран.

Одновременно на форуме будут представлены около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаорганизаций. Кроме того, в мероприятии примут участие представители около 10 международных организаций и компаний.

В рамках форума будут организованы панельные дискуссии, встречи в формате тет-а-тет и интерактивные сессии по таким актуальным темам, как роль медиа в миростроительстве, трансграничный медиадиалог и возрождение общественного доверия, международное сотрудничество в борьбе с дезинформацией, создание безопасной информационной среды на цифровых платформах, медиаэтика в эпоху искусственного интеллекта и ответственная журналистика.

Мероприятие, подчеркивая важность ответственного поведения в медиа, нацелено на содействие принятию практических шагов в направлении возрождения подорванного доверия между обществами, укрепления цифровой солидарности и обеспечения мира.