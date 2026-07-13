Ильхам Алиев: Политика, проводимая Азербайджаном, всегда была направлена на сотрудничество

Политика, проводимая Азербайджаном, всегда была направлена на сотрудничество, на решение вопросов, вызывающих обеспокоенность наших соседей, в том числе поднимались и вопросы, которые беспокоят нас.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту мысль Президент Ильхам Алиев озвучил на открытии IV Шушинского глобального медиа-форума.

«Естественно, с этой точки зрения мы стараемся воссоздать атмосферу, которая царит на Шушинском медиа-форуме, также и среди многих международных участников. Большое спасибо, и наш диалог в этой связи продолжается», — добавил глава государства.