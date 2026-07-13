Ильхам Алиев: Мы не знаем в мире других двух государств, которые были бы настолько близки друг к другу как Азербайджан и Турция

Турция и Азербайджан - две страны, народы которых являются наиболее близкими друг другу по сравнению с любыми другими государствами мира.

Достаточно взглянуть на уровень сотрудничества, политические, экономические, энергетические связи, коммуникации и отношения между людьми.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства также отметил: «Мы не знаем в мире других двух государств, которые были бы настолько близки друг к другу, настолько поддерживали бы друг друга и находились бы в столь тесных дружественных отношениях. Это огромное богатство наших народов, и вместе мы сильнее».

Источник: АЗЕРТАДЖ