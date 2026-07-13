Президент: Если Азербайджан окончательно покинет Совет Европы, в нашей стране никто этого не заметит

Если Азербайджан окончательно покинет Совет Европы, в нашей стране никто этого не заметит.

То есть, здесь ничего не изменится, а может, даже станет лучше.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Мы не хотим идти на конфронтацию, особенно когда речь идет не только о Парламентской ассамблее Совета Европы, но и, например, о Европейском парламенте. Повторяю, они предпринимают против нас столь необоснованные шаги. Они относятся к Азербайджану с такой явной предвзятостью. Это их атаки, и все они безосновательны», - сказал Ильхам Алиев.

Источник: Азертадж