Умер звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл - ВИДЕО

Новозеландский актер Сэм Нилл, получивший мировую известность благодаря роли доктора Алана Гранта в фильме «Парк Юрского периода», скончался в возрасте 78 лет.

О смерти актера сообщила его семья – в заявлении отмечается, что С.Нилл умер 13 июля в Сиднее в окружении близких. Его уход назван внезапным и неожиданным. При этом родственники подчеркнули, что на момент смерти актер находился в ремиссии после перенесенного онкологического заболевания.

В 2023 году Сэм Нилл рассказал, что борется с ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомой -редкой формой рака крови. После нескольких лет лечения этой весной актер сообщил, что болезнь отступила.

За более чем пять десятилетий карьеры Сэм Нилл снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Помимо культовой франшизы «Парк Юрского периода», зрителям он запомнился по картинам «Пианино», «Охота за «Красным октябрем»», «Сквозь горизонт», а также сериалам «Острые козырьки» и «Тюдоры».