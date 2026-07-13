Ильхам Алиев: Азербайджан уже превращается в среднюю державу
Азербайджан уже превращается в державу среднего уровня, и мы считаем, что определение критериев, характеризующих страну как державу среднего уровня, возможно.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту мысль Президент Ильхам Алиев озвучил на открытии IV Шушинского глобального медиа-форума.
«По моему мнению, если говорить языком терминологии, это признание потенциала страны, определение её способности защищать свои национальные интересы», — заявил глава государства.
252