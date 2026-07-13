Ильхам Алиев: Мы можем рассчитывать только на себя

Мы можем рассчитывать только на себя, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Мы должны рассчитывать только на себя и на государство. И наше единство никогда не должно быть поколеблено», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас трудно найти такое единство, какое есть у азербайджанского народа: «Это единство идет и от сердца, и от разума».

«Но мы должны смотреть в будущее. Мир меняется. Появляются новые вызовы, новые провокации. Если кто-то думает, что силы, которые нас не любят, отстанут от нас, то этого не будет никогда. Эта борьба должна быть постоянной. Это должна быть борьба за защиту наших прав, за защиту нашего национального самосознания, за то, чтобы держать свою независимость в собственных руках», - заявил Президент Азербайджана.