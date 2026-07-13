Медиа Казахстана - о заявлениях Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме
Ряд средств массовой информации Казахстана уделил внимание заявлениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, материалы были опубликованы, в частности, на сайтах NUR.KZ, Ulysmedia.kz, Kursiv.media, и Lada.kz.
Медиа Казахстана осветили высказывания главы государства о транзите грузов через территорию Азербайджана, отношениях Баку с Советом Европы и США, нормализации азербайджано-российских отношений, а также по ряду других вопросов.
Особое внимание медиа привлекло заявление Президента Ильхама Алиева о перевозке через территорию Азербайджана свыше 40 тыс. тонн грузов из Казахстана, России и других стран в Армению. В публикации приводятся слова главы государства о том, что в условиях, когда многие страны испытывают трудности с доступом к источникам топлива, Армения полагается на Азербайджан как на надежного поставщика.
Казахстанские медиа процитировали слова Президента о дискриминационном отношении к Азербайджану в Совете Европы и возможности окончательного прекращения членства страны в этой организации. В публикациях также приводится заявление Президента Ильхама Алиева о том, что генеральный секретарь Совета Европы обратился к нему с просьбой не предпринимать такой шаг и найти пути для улучшения ситуации.
Кроме того, в публикациях было уделено внимание заявлению Президента о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией, а также его словам о том, что активные связи между двумя странами поддерживаются на уровне правительств, межправительственной комиссии, министерств иностранных дел и администраций президентов.