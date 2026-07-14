Колониализм долгое время пытались представить как явление прошлого - страницей истории, которая якобы окончательно закрыта вместе с распадом классических империй XX века.

Однако XXI век показал, что колониальное мышление не исчезло, а лишь приобрело новые формы. Политическое давление, ограничение права народов самостоятельно определять свое будущее, сохранение зависимости территорий от внешних центров силы - все это свидетельствует о том, что проблема колониализма остается одной из наиболее острых и противоречивых тем современного мира.

Именно в этих условиях Азербайджан выступил с принципиальной позицией - борьба с колониализмом и неоколониализмом должна стать частью глобальной повестки, а голоса народов, которые десятилетиями сталкиваются с последствиями колониального господства, должны быть услышаны международным сообществом.

Особенность подхода Баку заключается в том, что он основан не только на политической оценке современных процессов, но и на историческом опыте самого Азербайджана. Страна, которая сама прошла через периоды внешнего господства и ограничения национального суверенитета, рассматривает защиту права народов на свободу как вопрос исторической справедливости.

Одним из главных противоречий современной международной политики остается использование темы прав человека как инструмента давления в отношении одних государств при одновременном игнорировании аналогичных проблем в других регионах мира.

На протяжении многих лет Азербайджан сталкивался с голословными обвинениями в сфере прав человека, которые, по мнению Баку, зачастую использовались как средство политического давления и попытка повлиять на самостоятельный курс страны. При этом, когда Азербайджан начал поднимать вопросы колониального наследия и положения народов, находящихся под зависимостью, со стороны тех же политических кругов последовала все та же предвзятая критика.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на IV Шушинском глобальном медиафоруме подчеркнул противоречивость такого подхода: «Я уже говорил, что когда нас приняли в Совет Европы, я был первым главой азербайджанской делегации и приехал в Страсбург. И первое, что услышала наша делегация от руководства Совета Европы, было то, что права человека не могут быть внутренним вопросом для какой-либо страны. Мы были хорошими учениками и усвоили это. И теперь, когда Бакинская инициативная группа поднимает вопрос о колониальном неравенстве или колониальном господстве, их обвиняют».

По сути, речь идет о вопросе последовательности международных принципов. Если права человека действительно являются универсальной ценностью, то они не могут применяться выборочно — только тогда, когда это соответствует политическим интересам отдельных государств.

Бакинская инициативная группа сегодня – один из ключевых инструментов продвижения антиколониальной повестки. Ее деятельность направлена на привлечение внимания международного сообщества к проблемам народов, которые продолжают сталкиваться с последствиями колониального управления.

Бакинская инициативная группа является неправительственной организацией, возможно, первой и наиболее эффективной, которая выносит этот вопрос на глобальную повестку дня - это заявление главы Азербайджанского государства отражает более широкий процесс: за последние десятилетия тема колониализма постепенно отошла на второй план в международной политике, несмотря на то что многие территории продолжают сталкиваться с этой проблемой.

Азербайджан поставил задачу вернуть этот вопрос в центр международного внимания, создать условия для диалога и предоставить площадку тем народам, чьи голоса ранее оставались недостаточно услышанными.

Новая Каледония, Полинезия, Мартиника, Сен-Мартен… По мнению Баку, проблемы французских заморских территорий требуют международного обсуждения, поскольку связаны с вопросами сохранения национальной идентичности и защиты прав коренных народов. Эти вопросы не могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела отдельных государств. Напротив, если международное сообщество признает универсальность прав человека, то проблемы народов, находящихся под колониальным игом, становятся предметом общей ответственности.

Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «На протяжении многих лет так называемые заморские территории Франции, которые де-факто являются колониями, находились под гнетом. Там имели место различные противоправные действия, в том числе ядерные испытания. Сколько ядерных испытаний было проведено в Полинезии? Возможно, 100, а может, 200 или даже больше. И это затронуло огромное количество людей. Многие лишились жизни, потеряли здоровье».

Поддержка Азербайджаном процессов деколонизации имеет глубокую историческую основу. Национальная память страны хранит опыт периодов, когда политические решения принимались за пределами страны, а природные и экономические ресурсы использовались внешними силами.

Говоря об историческом пути страны, глава государства подчеркнул: «Одна из причин, по которой мы очень чутко реагируем на такого рода вопросы, заключается в том, что мы сами жили как колония. В XIX веке Азербайджан был колонизирован, и мы жили в составе колонии. И позднее, когда был создан Советский Союз, мы не были независимой страной; мы входили в состав Советского Союза. Республика? Да, но без каких-либо прав».

«И если посмотреть, например, на Азербайджан в период колонизации в XIX веке, в XX веке и на сегодняшний Азербайджан, то это как день и ночь. У нас лишь забирали ресурсы. Из Азербайджана были извлечены миллиарды тонн нефти – именно тонн, а не баррелей. А когда распался Советский Союз, мы оказались без природного газа и без электричества. И до сих пор мы очищаем загрязненные территории в пригородах Баку, тратя миллиарды на то, чтобы устранить ущерб, нанесенный нашей природе теми, кто выкачивал наше богатство». – сказал Ильхам Алиев.

Именно этот исторический опыт позволяет Азербайджану воспринимать проблему колониализма не как отвлеченный политический вопрос, а как явление, непосредственно связанное с судьбами народов и правом государств самостоятельно определять свое будущее.

Как отметил Ильхам Алиев: «Поэтому в нашей исторической памяти сохранилось понимание того, что значит быть колонизированным и что значит быть свободным».

Сегодня Азербайджан стремится сформировать более широкую международную коалицию для борьбы с современными проявлениями колониализма. Баку выступает за то, чтобы вопрос деколонизации обсуждался не только в историческом контексте, но и как актуальная проблема XXI века.

«Я считаю, что отношение к этому вопросу является важным тестом для стран и для гражданского общества. И я думаю, что, если в разных частях мира будет больше групп, подобных Бакинской инициативной группе, они могли бы создать своего рода коалицию НПО, которая могла бы более активно выступать по данным вопросам, чтобы положить конец этому угнетению», - подчеркивает в этой связи президент Азербайджана.

Таким образом, Баку рассматривает свою роль как долгосрочное направление своей международной деятельности. Цель заключается в том, чтобы усилить внимание к проблемам народов, стремящихся к освобождению от колониального гнета и самостоятельному развитию, и добиться того, чтобы принципы равенства и справедливости применялись одинаково ко всем.

В XXI веке колониализм не исчез - он изменил формы своего существования. Именно поэтому борьба против него требует новых подходов, новых площадок и новых голосов.

Азербайджан, опираясь на собственный исторический опыт, стал одной из стран, которые вновь вывели проблему деколонизации на международный уровень. Поддержка народов, стремящихся к свободе, защита их права на сохранение идентичности и привлечение внимания мира к последствиям колониального прошлого стали важными элементами внешнеполитической позиции Баку. «Именно поэтому мы выступаем за независимость и свободу Новой Каледонии, Полинезии, Мартиники и Сен-Мартена. И, повторюсь, все это никак не связано с нашими отношениями с Францией», - указывает азербайджанский лидер.

Позиция Баку отражает широкий принцип: свобода и достоинство народов не могут зависеть от географии, политического влияния или интересов отдельных государств.

Борьба с колониализмом - одна из ключевых задач современности, и Азербайджан стремится быть площадкой, где голоса народов, долгое время остававшихся без внимания, получают возможность быть услышанными. В этом заключается его роль в современной борьбе против неоколониализма - борьбе за справедливость, равенство и право каждого народа самостоятельно определять свое будущее.