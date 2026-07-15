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Общество

Госкомитет дал правовую оценку скандальному рекламному ролику 

Феликс Вишневецкий14:38 - Сегодня
Госкомитет дал правовую оценку скандальному рекламному ролику 

Вызвавший широкий общественный резонанс рекламный ролик, построенный на противопоставлении «естественной» и «искусственной» внешности, продолжает активно обсуждаться в социальных сетях и СМИ.

На рекламный ролик, вызвавший широкий общественный резонанс, отреагировал Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.

В комментарии Trend в госкомитете заявили, что в рекламном ролике женские и мужские роли представлены в рамках традиционных гендерных стереотипов, при этом женский образ оценивается преимущественно через призму внешности и рассматривается как объект.

«Следует учитывать, что средства массовой информации и рекламная продукция играют решающую роль в формировании мировоззрения общества, особенно детей и подростков. Односторонний контент, пропагандирующий гендерные стереотипы, не только негативно влияет на развитие здоровых общественных отношений, но и противоречит нравственным ценностям современного общества, а также принципу уважения человеческого достоинства», - отмечают в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей.

В ведомстве подчеркнули, что с правовой точки зрения подобная подача материала также не соответствует основополагающим требованиям действующего законодательства: «Согласно Закону Азербайджанской Республики «О гарантиях обеспечения гендерного (мужского и женского) равенства», запрещаются любые формы дискриминации по признаку пола. Кроме того, Закон «О рекламе» предусматривает, что рекламная продукция должна полностью соответствовать этическим нормам и не содержать элементов, унижающих достоинство личности, пропагандирующих дискриминацию или формирующих в обществе негативные модели поведения. Поэтому любая рекламная продукция, помимо коммерческих целей, должна нести и глубокую социальную ответственность. В этой связи при реализации любых проектов целесообразно представлять как женщин, так и мужчин не только как визуальные объекты, но и через образы, отражающие их интеллектуальный потенциал, профессионализм и общественную активность».

В госкомитете также добавили, что обеспечение гендерно чувствительного подхода в сфере СМИ и рекламы является необходимым условием построения здорового общества, подчеркнув, что в связи с этим все заинтересованные стороны должны строго соблюдать требования законодательства, а также принципы социальной ответственности в своей деятельности.

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