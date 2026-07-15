Рики Мартин отменил концерт в Тбилиси за день до выступления

Концерт всемирно известного пуэрториканского певца Рики Мартина, который должен был состояться 16 июля на площадке Rustavi International Motopark в Тбилиси, отменен.

Об этом в социальных сетях сообщили организаторы мероприятия, отметив, что решение об отмене принял сам артист.

«По причинам, которые остаются для нас необъяснимыми, артист принял решение отменить концерт», — говорится в заявлении организаторов.

Зрителям пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты, возврат средств будет осуществляться по месту их покупки. Другие подробности, включая причины отмены выступления, на данный момент не приводятся.