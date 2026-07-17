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В Украине количество вице-премьеров сократилось, а министерств увеличилось 

First News Media15:17 - Сегодня
В Украине количество вице-премьеров сократилось, а министерств увеличилось 

Количеств вице-премьеров в новом Кабинете министров Украины сократилось с четырёх до трёх, тогда как число министерств, в связи с разделением крупных ведомств, увеличилось с 15 до 17.

На момент отставки правительства Юлии Свириденко в его составе было четыре вице-премьера (в том числе один первый вице-премьер) и 12 министров, возглавлявших 15 министерств. Таким образом, вместе с премьером правительство состояло из 17 членов.

16 июля Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав правительства Украины в несколько измененной конфигурации.

Так, в нынешнем правительстве будут три вице-премьера (один из которых – первый) и 15 министров, которые возглавят 17 министерств. Таким образом, вместе с премьером, после назначения министра обороны и министра иностранных дел, Кабмин будет состоять из 19 членов правительства.

Такое увеличение количества министерств связано с очередным разделением Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на Министерство экономики и окружающей среды и Министерство аграрной политики и продовольствия.

В правительстве также больше нет должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий, как и соответствующего министерства. В новом Кабмине эти функции распределены между вновь созданными Министерством по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерством восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Таким образом, состав действующего правительства выглядит следующим образом: премьер-министр; первый вице-премьер – министр энергетики; вице-премьер по гуманитарной политике – министр культуры; вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; министр по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц; министр по делам молодежи и спорта; министр образования и науки; министр внутренних дел; министр аграрной политики и продовольствия; министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта; министр по делам ветеранов; министр экономики и окружающей среды; министр здравоохранения; министр финансов; министр юстиции; министр социальной политики, семьи и единства; министр цифровой трансформации; министр обороны (еще не назначен); министр иностранных дел (еще не назначен).

Источник: Интерфакс-Украина

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