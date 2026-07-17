В Тертере семейная пара погибла в страшном ДТП - ВИДЕО

Вчера около 16:00 на территории села Тазакенд Тертерского района 64-летний житель Бардинского района Адиль Ахмедов на автомобиле марки Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим навстречу грузовику марки DAF, за рулем которого находился Азим Ахмедов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП).

«В результате аварии Адиль Ахмедов и его пассажирка - супруга Эльза Амирова - скончались на месте происшествия, а водитель грузового автомобиля получил травмы.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что водитель автомобиля Mercedes уснул за рулем.

Главное управление государственной дорожной полиции с глубоким сожалением вновь напоминает, что по этой причине неоднократно фиксировались тяжелые дорожно-транспортные происшествия. Учитывая, что характерная для летнего сезона жаркая погода негативно влияет на самочувствие водителей и их реакцию на дорожную обстановку, ведомство призывает не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии, отправляться в путь в относительно прохладное время суток и делать короткие перерывы на отдых при поездках на дальние расстояния.

Давайте не забывать: внимание к собственной безопасности - это ценность, которую мы придаем своей жизни и жизни наших близких!» - говорится в сообщении.