Дима Билан сделал то, что не смог Канье Уэст - ВИДЕО

Артист на VK Fest 2026 в Москве представил необычную версию легендарной композиции Юрия Шатунова «Седая ночь», исполнив ее на английском языке.

Речь идет о вирусной AI-версии трека под названием Silver Night, которая ранее стремительно набрала популярность в соцсетях благодаря сгенерированному нейросетью голосу американского рэпера Канье Уэста.

Именно этот AI-кавер в последние несколько месяцев стал настоящей мировой сенсацией: композиция возглавила глобальный чарт Shazam, где фиксируются самые часто распознаваемые пользователями треки, подарив хиту группы «Ласковый май» неожиданную вторую жизнь.

Во время выступления Д.Билана зрители мгновенно узнали завирусившуюся версию песни и дружно подхватили припев – как это происходило можно увидеть в видео, представленном для просмотра ниже.

Таким образом, именно Дима Билан первым из крупных российских артистов перенес на большую сцену самый обсуждаемый AI-кавер 2026 года, который уже успел стать глобальным музыкальным феноменом.

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