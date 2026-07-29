ЦАХАЛ уничтожил склад оружия ХАМАС в здании мечети в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по складу оружия радикального движения ХАМАС, расположенному в здании мечети в секторе Газа.

"ЦАХАЛ нанес удары и уничтожил несколько складов оружия ХАМАС в центральной и северной частях сектора Газа. Один из оружейных складов в северной части сектора Газа был расположен внутри мечети", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. В ЦАХАЛ охарактеризовали это как "еще один пример того, как террористические организации в секторе Газа используют гражданскую инфраструктуру в террористических целях, храня оружие посреди мест проживания гражданского населения, в том числе в религиозных учреждениях". В пресс-службе добавили, что "перед ударами гражданскому населению были заблаговременно предоставлены предупреждения для снижения риска причинения им вреда".

По данным израильских военных, хранившееся на складах "оружие предназначалось для использования против войск ЦАХАЛ <…> в секторе Газа, а также против израильских гражданских лиц" и "было ликвидировано для устранения угрозы".

Источник: ТАСС