В Армении возбудили дело против россиянки за чрезмерно эмоциональное видео об армянах - ВИДЕО

В Армении возбудили уголовное дело в отношении гражданки России Надежды Пирожковой после публикации видео с оскорбительными высказываниями об армянах.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Следственном комитете.

Блогершу, проживающую в Ереване, облили водой во время недавнего праздника Вардавар, после чего она опубликовала в соцсетях гневное видео. Пирожкова назвала обливание тех, кто не хочет участвовать в празднике, проявлением агрессии и бестактности. В разделе «сторис» она также разместила ролик, на котором один из участников праздника обливает ее водой. После этого Пирожкова назвала армянский народ «крысячим» и пожаловалась, что из-за обливания у нее испортилась одежда.

После публикации роликов в армянском сегменте соцсетей девушку начали активно «хейтить», а затем произошедшим заинтересовались правоохранительные органы.

В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о публичных высказываниях, направленных на разжигание ненависти и дискриминации. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Источник: Sputnik Армения