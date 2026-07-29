Встали и вышли: США устроили демарш в отношении Франции в Совбезе ООН

Между Вашингтоном и Парижем разгорелся дипломатический скандал — американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления французского коллеги.

Американская делегация во главе с заместителем представителя США при ООН Дэном Негреа вышла из зала Совбеза ООН, когда на заседании по Украине слово взял постпред Франции Жером Боннафон, сообщает Associated Press.

«Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме <...> будь то [украинский] конфликт, который мы обсуждаем сегодня, или такие не связанные с миром и безопасностью темы, как права человека. Именно поэтому мы вышли на время выступления Франции», — пояснил позднее американский дипломат.

Он добавил, что США всегда стояли плечом к плечу с Францией, когда ее «свобода была под угрозой», и терпели французское позерство «из чувства товарищества и взаимного уважения», но теперь наступил конец.

Такие шаги стали ответом на заявление представительства Франции при ООН в Женеве, посчитавшего, что Соединенные Штаты больше нельзя воспринимать как «маяк прав человека».

«Сегодня они [США] стоят рядом с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией, изолированные. И мир больше не слушает их», — написали французские дипломаты, комментируя итоги голосования в ООН о переизбрании верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.

Представитель США в ООН Майк Уолтц, в свою очередь, обвинил Париж в «потворстве некоторым из худших нарушителей прав человека».

Голосование о продлении полномочий Фолькера Тюрка до октября 2030 года прошло 25 июля в Генассамблее ООН. За проголосовали 144 страны, включая государства Европейского союза, 13 воздержались (среди них Беларусь, Корея и Новая Зеландия), не поддержали кандидатуру Тюрка 10 стран (в том числе Россия, США, Израиль, Аргентина).

Источник: Известия