Le Monde: Сен-Тропе стал одним из центров вербовки девушек сетью Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн использовал французский курорт Сен-Тропе как одно из основных мест вербовки девушек для сексуальной эксплуатации.

Как передает 1news.az, об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на судебные документы и показания свидетелей.

По данным издания, Эпштейн посещал Сен-Тропе почти каждый год, называя его своим «вторым любимым местом» во Франции после Парижа.

Оба города, как отмечает газета, использовались им и его сообщниками для совершения сексуальных преступлений.

Одним из основных вербовщиков Эпштейна во Франции был модельный агент Жан-Люк Брюнель. Он, пользуясь своей профессиональной деятельностью, обеспечивал Эпштейну доступ к молодым девушкам.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. По данным прокуратуры, в 2002–2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

Эпштейн поддерживал отношения с многочисленными действующими и бывшими чиновниками, в том числе бывшими главами государств, крупными предпринимателями и представителями шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года.