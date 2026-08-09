В Баку временно ограничат движение транспорта на улице Гасана Сеидбейли

В Сабаильском районе Баку в связи с ремонтными работами временно ограничат движение транспорта.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что с 22:00 10 августа движение транспорта на улице Гасана Сеидбейли будет ограничено до завершения ремонтных работ.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, по возможности пользоваться альтернативными дорогами и соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных на участке.