«Одиссея» Кристофера Нолана установила рекорд на старте мирового проката - ВИДЕО

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» с Мэттом Дэймоном в главной роли триумфально стартовал в мировом прокате, собрав 264,1 млн долларов (448,97 млн манатов) за первый уикенд.

Как сообщает Reuters, из этой суммы 124,5 млн долларов (211,7 млн манатов) пришлись на США и Канаду, еще 139,6 млн долларов (237,32 млн манатов) картина заработала на международных рынках. Таким образом, «Одиссея» возглавила мировой бокс-офис и стала самым успешным игровым релизом 2026 года на старте проката.

По данным агентства, это лучший дебют фильма Кристофера Нолана со времен выхода «Темного рыцаря: Возрождение легенды» в 2012 году. Кроме того, «Одиссея» превзошла стартовые сборы предыдущей работы режиссера - оскароносного «Оппенгеймера», вышедшего в 2023 году.

Отмечается, что почти половина североамериканской аудитории предпочла посмотреть фильм в премиальных форматах, а около четверти зрителей выбрали сеансы IMAX. Высокий спрос привел к аншлагам в кинотеатрах и рекордным предпродажам билетов в этом формате.

«Одиссея» - экранизация одноименной поэмы Гомера. Главную роль царя Итаки Одиссея исполнил Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

Картина стала самым дорогим проектом в карьере Кристофера Нолана с производственным бюджетом около 250 млн долларов (425 млн манатов) и первой полнометражной лентой, полностью снятой на пленочные камеры IMAX.

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