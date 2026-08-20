Мир с Азербайджаном как приоритет : что стоит за новым курсом Армении?

Кабинет министров Армении на заседании 20 августа одобрил программу своей деятельности на 2026–2031 годы.

85-страничный документ, который на заседании правительства представил премьер-министр Никол Пашинян, в скором времени поступит на утверждение парламента. В программе содержится тезис: «На основании этой программы правительство примет пятилетнюю программу мероприятий по реализации своей деятельности и приступит к её осуществлению. В результате реализации программы ожидается формирование государства нового качества и обеспечение его развития. Таким образом, Республика Армения вступает в тот этап своей истории, который мы называем Четвёртой Республикой».

Внешнеполитические приоритеты

В разделе внешней политики отмечено намерение правительства Армении формализовать мир с Азербайджаном, наладить отношения с Турцией, развивать стратегические связи с ЕС, США, Ираном, Грузией и разносторонние связи с Россией (цитаты по «Sputnik Армения»).

Региональные отношения и соседи:

Азербайджан: Продолжение работы по делимитации границы, институционализации мира (подписание мирного договора и других правовых актов), а также активизация контактов гражданского общества и деловых кругов двух стран.

Турция: Установление дипломатических отношений, открытие границы как минимум с двумя современными контрольно-пропускными пунктами и повторный запуск энергетических инфраструктур.

Иран: Углубление стратегических отношений, поддержание политического диалога, укрепление экономических связей (в особенности в энергетике) и развитие транспортного коридора Персидский залив - Черное море.

Грузия: Реализация декларации о стратегическом партнерстве от 2024 года, предполагающей сотрудничество в разных отраслях.

Западное направление:

Европейский союз: Углубление стратегического партнерства, продолжение работы по реализации Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве, а также повышение соответствия экономическим, правовым и социальным стандартам ЕС на основе принятого в 2025 году закона «О начале процесса по вступлению Армении в Европейский союз». Планируется завершить процесс либерализации визового режима.

США: Реализация проекта TRIPP (как минимум в части железных дорог и энергетических инфраструктур) и развитие сотрудничества на основе меморандумов, подписанных правительствами двух стран в августе 2025 года.

Франция: Углубление и вывод стратегического партнерства на качественно новый уровень.

Россия и интеграционные объединения:

Россия: Реорганизация и углубление разностороннего и взаимовыгодного партнерства (не названного стратегическим) в новых условиях мира в регионе.

ЕАЭС: Эффективное применение фундаментальных принципов союза — свободного перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы.

Другие международные направления:

Китай: Укрепление стратегического партнерства

Индия: Развитие партнерства

Страны Ближнего Востока: Расширение отношений.

Особый интерес в этом контексте представляет видение Арменией отношений с Азербайджаном, поскольку именно отношения с Баку во многом будут определять практическое содержание заявленного Ереваном курса на региональную стабилизацию.

Отдельного внимания заслуживает еще одно положение, закрепленное в документе.

«В новой программе правительства нет логики "карабахского движения"», заявил на заседании правительства Никол Пашинян. «Практически все политические деятели Армении среднего и старшего поколения и многие – в молодом поколении связаны с идеологией карабахского движения. Это касалось и представителей власти. Тем не менее в прошедшие годы правительство решило "заново прочесть страницы, которые многие годы оставались закрытыми". Их переосмысление привело к формированию повестки мира и реальной Армении», - сказал он, добавив, что соответствующий посыл исходил и от армянской общественности.

Это заявление Пашиняна важно рассматривать в контексте общей логики новой программы. В целом ее формулировки свидетельствуют о стремлении армянского правительства перевести мирный процесс из политической плоскости в институциональную - от завершения делимитации границы до подписания мирного договора и формирования устойчивых контактов между обществами и деловыми кругами двух стран.

Таким образом, нормализация отношений с Азербайджаном рассматривается как один из элементов более масштабной трансформации внешней политики и регионального позиционирования Армении.

Насколько заявленные намерения соответствуют реальной динамике армяно-азербайджанского мирного процесса и какие политические последствия может иметь закрепление этих приоритетов в новой программе армянского правительства, в комментарии 1news.az оценил глава Клуба политологов «Южный Кавказ», политический аналитик Ильгар Велизаде.

- Последние изменения в армянском правительстве после выборов, в частности смена секретаря Совета безопасности Армении, уже свидетельствовали о том, что в Ереване намерены серьезно пересмотреть свои подходы к безопасности именно в институциональном плане.

Очевидно, что армянское руководство ориентируется на активизацию мирного процесса с Азербайджаном и увязывает этот процесс с внутренней политической динамикой.

В особенности, когда мы говорим о смене секретаря Совета безопасности, сам этот факт мог свидетельствовать о многом. Ален Симонян - публичный политик в силу своей предыдущей должности спикера парламента - очень много говорил о мире с Азербайджаном, об отношении армянского руководства к процессу миростроительства и формированию системы безопасности. И есть детали, которые позволяют говорить о том, что эта смена, в общем-то, была не случайной.

Когда Пашинян говорит о том, что «карабахской повестки» нет в подходах, связанных с системой безопасности Армении, это можно даже визуально проследить по кадровым решениям.

Бывший секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, хотя, конечно, являлся активным членом правящей команды, все-таки был выходцем из Карабахского региона Азербайджана. И в первые годы исполнения своих полномочий он особо рьяно выступал на стороне карабахских сепаратистов. Если отбросить условности - понятно, что все руководители Армении тогда выступали на стороне карабахских сепаратистов – в его случае был еще и личный интерес. Теперь этого личного интереса нет.

Понятно, что ситуация поменялась, и тот же Армен Григорян активно включился в новую повестку, стал одним из ее ключевых проводников. Но все-таки этот элемент его биографии также являлся очень важным фактором.

Теперь даже на таком уровне нет никаких «зацепок», которые могли бы говорить о том, что нынешняя армянская власть в той или иной степени может как-то использовать «карабахскую карту». То есть это небольшой, возможно, штрих, но очень существенный - из серии «даже детали имеют значение».

Теперь, что касается собственно подходов к выстраиванию концепции безопасности Армении. Здесь нужно отметить, что, судя по этому программному документу и по заявлениям Пашиняна и ведущих членов его команды, безопасность страны рассматривается в более широком плане. Не только с точки зрения военного компонента, но и с точки зрения политического компонента этой безопасности. И когда мы рассматриваем безопасность с точки зрения политического компонента, то само понятие безопасности трактуется в более широком плане.

Безопасность обеспечивается не только ракетами и прочим вооружением.

Безопасность обеспечивается надежной договорно-правовой базой.

Безопасность обеспечивается путем договоренностей, которые подразумевают учет интересов сторон.

То есть, в сохранении мира и стабильности должны быть заинтересованы все участники региональной системы безопасности. И в этом отношении сама безопасность становится более прочной и более эффективной.

А без хороших отношений с Азербайджаном и Турцией о безопасности говорить не приходится.

Опять же, вооружения - какими бы они ни были, с кем бы ни сотрудничали в этой области - не могут гарантировать безопасность страны. В условиях, когда твои соседи намного крупнее и с экономической, и с военно-политической точки зрения, ты не можешь гарантировать собственную безопасность, только опираясь на силу оружия.

Тем более что эта опора достаточно призрачна в условиях, когда и Азербайджан, и Турция активно развивают свой военно-промышленный комплекс, являются передовыми странами в области разработки и применения различного рода вооружений.

Поэтому, похоже, в Армении стали понимать эту проблематику и подходить к ней с другой позиции, чем это было раньше. И это очень важно с точки зрения перспективных, будущих процессов.

Сегодня закладывается прочная основа не только для строительства отношений между Ереваном и Баку, Ереваном и Анкарой, но и для будущей архитектуры региональной безопасности. Армения хочет стать активным участником этой самой будущей архитектуры безопасности.

А для этого выстраивание отношений с Баку и Анкарой является основным условием. Если ты хочешь стать составной частью всей архитектуры безопасности, у тебя должен быть хороший, прогнозируемый диалог как минимум с двумя своими основными соседями.

И здесь мы наблюдаем достаточно прагматичный подход - с точки зрения национальных интересов самой Армении. К большому сожалению, прежние армянские руководители в силу своей политической близорукости и исключительной зависимости от внешних центров принятия решений, не могли, не могут мыслить такими категориями. Это крайне зависимые политики, которые лишь делают вид, что могут как-то самостоятельно определять судьбу своей страны.

Пашинян же, когда говорит о том, что «карабахского вопроса» нет в новой концепции Армении, фактически хочет избавиться от любых балластов, любых связывающих его действий элементов, от этой исключительной зависимости от внешних сторон.

Вот в этом суть и специфика этих процессов. Мы их видим не только на институциональном уровне, не только в рамках принятия новой программы, но и в рамках конкретных политических шагов.

Я опять же повторюсь, что отставка Григоряна с должности секретаря Совбеза - это не просто отставка и не просто месседж кому-то. Это внутреннее изменение подходов, чистое переформатирование самой политики Армении с учетом новых обстоятельств.

Я бы рассматривал все эти процессы в единой связке.

Таким образом, по мнению аналитика, новая программа правительства Армении демонстрирует стремление Еревана закрепить мирный процесс с Азербайджаном не только как внешнеполитический приоритет, но и как основу для более широкого пересмотра собственных подходов к безопасности и региональным отношениям.

«Четвертая республика» в трактовке Пашиняна - это не просто новое политическое название, а попытка сформировать государственную модель, в которой безопасность Армении опирается на добрососедство, экономическую взаимозависимость и диверсифицированную внешнюю политику. И именно отношения с Азербайджаном становятся главным тестом того, насколько этот новый курс действительно отличается от предыдущего.

Если заявленные в документе намерения будут подкреплены практическими шагами, нормализация отношений с Баку и Анкарой может стать одним из ключевых факторов формирования новой архитектуры безопасности на Южном Кавказе.