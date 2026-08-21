«Карабах». С потерями, но на классе

«Карабах» вышел на поле не в оптимальном составе, но оставил за пределами поля все свои кадровые проблемы.

В первом гостевом противостоянии с нидерландским «Твенте» азербайджанский клуб проявил характер, выдержку и сумел добиться важнейшей победы, сделав ещё один шаг вперёд к еврокубковому сезону. Еще до начала матча было понятно, что стоит ожидать изменений в построении игры. Ушел Зубир, были травмированы Сафо, Сефас, Джафаргулиев, Бекальо, дисквалифицирован Макрецкис. В итоге на острие мы увидели с начала игры Мусу Гурбанлы. Слева на позиции ушедшего Зубира появился Жали Муаддиб, который ранее наигрывался в атаке на правом фланге. Алексей Кащук на сей раз был справа, а не наконечником копья. Кади расположился на позиции плеймейкера, а рядом с Янковичем в опорной зоне появился португалец Самуэл Лобато. По сути, это даже не его истинная позиция на поле, но в итоге выглядел он весьма неплохо.

Слева вместо Джафаргулиева был Ланга, остальная линия обороны была без изменений: Бадави Гусейнов, Бенце Варкони, Матеуш Силва. На воротах вновь мы увидели Зломислича, который теперь создает своеобразную конкуренцию Кохальски. Проблемы были связаны с возможными заменами, так как скамейка у агдамцев была короткой. Из семи игроков двое являлись голкиперами (Шахруддин Магомедалиев и Маттеуш Кохальски), двое были совсем молодыми игроками (Али Баширов и Хикмет Джабраилзаде), Бахлул Мустафазаде только-только восстановился после тяжелой травмы и еще набирает свою прежнюю форму. Наибольшая вероятность выхода на поле тут была у Джони Монтиэля и Дани Болта. К слову, второй еще ни разу не играл в еврокубках в этом сезоне, едва попадая в заявку на игру.

Соперник начал играть по системе 4-1-4-1 с Вегхорстом на острие атаки. Правда, первый тайм стал скорее изучающим и не был богат на большое количество опасных моментов. А вот второй… Холодным душем оказалась первая же минута, когда Жали Муаддиб вывел на ударную позицию Кади, и тот попал в штангу. Прошло еще семь минут, и вновь атаку начал Муаддиб, после передачи которого Муса Гурбанлы откатил мяч на набегавшего Кади, который уже беспрепятственно переправил снаряд в сетку ворот Уннершталля.

После этого стало понятно, что у хозяев больше ресурсов и теперь необходимо удержать победный счет, уповая на контратакующие действия. Последнее у подопечных Гурбана Гурбанова особо не получилось, но вот первое они выполнили на славу. Агдамцы произвели лишь одну замену, поменяв Мусу Гурбанлы на Дани Болта, который теперь больше был полезен в обороне, нежели в атаке. Именно он выбил мяч на угловой в самую последнюю секунду матча, устранив очередную атаку «Твенте». 1:0, агдамцы, ранее столкнувшиеся с критикой относительно их игры в нынешнем сезоне, доказали, что даже после самой темной ночи наступает рассвет.

Победа в первом матче приблизила «Карабах» к очередной еврокубковой осени, однако для достижения конечной цели необходимо провести хороший ответный поединок в столице Азербайджана. Да, он будет непростым. Но это европейский уровень. Проходных матчей на стадии плей-офф квалификации практически не бывает, даже если это Лига конференций УЕФА.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

Мы победили, но это только первый тайм нашего противостояния. Второй будет в Баку, где мы должны будем сыграть более внимательно и дисциплинированно, чтобы взять верх по итогам двух встреч. Уверен, ответная бакинская игра будет такой же интересной, и мы сможем порадовать своих болельщиков.

Кадровые потери могли стать серьёзным препятствием, однако «Карабах» сумел превратить трудности в дополнительную мотивацию. Победа над «Твенте» стала очередным подтверждением того, что «скакуны» уже слишком закалены трудностями и умеют сражаться до последней минуты и добиваться своего даже тогда, когда обстоятельства складываются не в их пользу. Осталось лишь сделать последний штрих в Баку…

ЭМИН АХМЕДОВ