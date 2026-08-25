Австралия исключит созданные с помощью ИИ песни из музыкальных чартов

Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии (ARIA) ввела новые требования к музыкальным релизам, претендующим на попадание в национальные чарты.

Согласно обновленным правилам, композиции должны быть в значительной степени результатом человеческого творчества.

При этом использование инструментов искусственного интеллекта полностью не запрещается, однако авторство песни должно принадлежать человеку, а ведущий вокал и основные инструментальные партии должны быть исполнены людьми.

В ARIA отметили, что изменения направлены на сохранение и поддержку человеческого вклада в создание музыки. Ассоциация подчеркнула, что австралийские исполнители сегодня конкурируют за внимание аудитории в условиях крайне высокой конкуренции на музыкальном рынке.

Поводом для дискуссии о необходимости новых правил стала ситуация вокруг кавера австралийского диджея Джоша Фаваза на песню Мадонны «Like A Prayer». Композиция недавно возглавила танцевальный чарт ARIA и заняла вторую строчку в общем музыкальном рейтинге страны. Трек также получил широкое распространение на коммерческих радиостанциях и собрал более 48 миллионов прослушиваний на Spotify.

После критики со стороны слушателей Фаваз добавил в композицию элементы, созданные с использованием генеративного искусственного интеллекта.

В ARIA заявили, что не намерены стимулировать продвижение музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта без существенного участия человека.