Армения не консультируется с союзниками в ЕАЭС по вопросу подготовки вступления в Евросоюз, сообщил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

24 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что Ереван в ближайшее время начнет подготовку заявки по вступлению в ЕС.

"Существенные риски усматриваем в связи с законодательно закрепленной подготовкой Армении к вступлению в Европейский союз, которая, к слову, ведется армянскими властями без каких-либо консультаций с союзниками по ЕАЭС", – сказал Агасандян.

Парламент Армении, которая входит в ЕАЭС, в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода". По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости".

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то "это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС".

На состоявшемся 29 мая 2026 года в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.