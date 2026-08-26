Крупный пожар на Амурском ГХК унес жизни 7 человек, судьба еще 9 остается неизвестной

Количество погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи человек, судьба еще девяти граждан Китая остается неизвестной, сообщает предприятие, сообщают российские СМИ.

Возгорание произошло утром 25 августа на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек: одного гражданина РФ и шести граждан КНР. Судьба еще 9 граждан КНР, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.

Общее число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.

"Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. По результатам обследования 36 пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным 116 обратившимся оказана медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась", – говорится в сообщении.

Отмечается, что очаги возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса ликвидированы. В настоящее время под контролем специалистов завершается выжигание остаточных объемов технологических газов. Начато обследование места происшествия.