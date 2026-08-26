Армения объявила международный конкурс на проектирование железной дороги Гюмри — Карс

Речь идет о восстановлении 21-километрового участка Гюмри — Ахурик на армянской стороне закрытой более 30 лет назад железной дороги в Турцию.

По словам министра территориального управления и инфраструктур Давида Худатяна, после выбора подрядчика и завершения проектирования будет объявлен конкурс уже на строительные работы.

Предварительно восстановление армянского участка оценивается примерно в $15 млн. Кто профинансирует работы, правительство Армении или управляющая железной дорогой российская «ЮКЖД», пока не определено. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что при необходимости Ереван готов профинансировать восстановление из государственного бюджета.

На турецкой стороне работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры Акьяка — Гюмри уже ведутся. В июле мэр приграничной Акьяки заявлял, что их планируется завершить в течение двух-трех месяцев.

Отдельный вопрос — разная ширина железнодорожной колеи: в Армении используется стандарт 1520 мм, в Турции — 1435 мм. Власти рассматривают технические решения, которые позволят обеспечить перевозки между двумя системами; аналогичный механизм уже используется на станции Ахалкалаки в Грузии.

Худатян также сообщил, что Армения и Турция приблизились к началу восстановления исторического моста в Ани: договоренности находятся практически на завершающей стадии, и строительные работы планируется начать в максимально короткие сроки.

Источник: Telegram-канал Economy Of Armenia