Ален Симонян: Ереван готов принять новую волну бегущих от мобилизации россиян

Армянские власти не будут препятствовать россиянам, которые попытаются уехать в Армению в случае новой мобилизации в России.

Об этом «Дождю» заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.

Журналистка телеканала Екатерина Котрикадзе спросила чиновника, готова ли Армения принять новую волну россиян, которые хотят избежать отправки на фронт.

Вот что ответил Симонян:

На границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Как вы знаете, к нам из России люди могут приезжать без загранпаспорта. Русскому человеку могу сказать только одно: «Добро пожаловать в Армению». Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению. И обратно вернутся в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет — поможем.

О том, что в России могут объявить мобилизацию после выборов в Госдуму, говорили источники «Медузы» и других СМИ, а также украинские власти.

Кремль называет эти сообщения «информационными утками». Перед мобилизацией в 2022 году Кремль тоже отрицал, что она будет объявлена.

На фоне слухов о новой мобилизации россияне стали чаще обращаться к правозащитникам за консультациями по поводу переезда. По данным организации «Ковчег», в первую очередь они интересуются Арменией и Грузией.