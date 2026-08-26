Губернатор Астраханской области направил письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

В письме отмечается:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите уверения в весьма глубоком к Вам почтении и поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, счастья и новых успехов в Вашей многогранной деятельности.

Выражаю Вам искреннюю благодарность за оказываемую поддержку в укреплении сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой.

Уверен, что двустороннее взаимодействие будет и впредь успешно развиваться, способствуя реализации новых совместных инициатив и проектов".