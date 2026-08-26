Первая леди Узбекистана поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

В письме говорится:

«Дорогая и уважаемая Мехрибан ханум!

Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения и выразить свои самые искренние и добрые пожелания.

Я безмерно дорожу близкой дружбой и искренними отношениями с таким человеком, как Вы, чье сердце наполнено лучшими качествами, неповторимой утонченностью и безграничной добротой.

Ваша многогранная деятельность в общественной и государственной жизни заслужила глубокое уважение и признание не только в Азербайджане, но и во всем мире. Ваш светлый образ, воплощающий в себе изысканную женскую грацию и несгибаемую волю, – предмет гордости азербайджанского народа и яркий пример достойной и вдохновляющей женщины нашего времени.

Недавняя встреча с Вами в рамках исторического государственного визита Президента Азербайджанской Республики в Узбекистан, а также проведенные вместе в вечном городе Бухаре благодатные и радостные часы оставили в моем сердце самые теплые и светлые впечатления.

Меня искренне радует, что сложившиеся за долгие годы наши отношения, основанные на настоящей сестринской близости, продолжаются и между нашими детьми, а теперь и внуками.

Уверена, что наши связи, основанные на общих ценностях и богатом культурном наследии, будут и впредь наполнять новым содержанием узы дружбы между нашими странами и братскими народами.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и процветания. Пусть Ваши благородные стремления неизменно приносят высокие достижения и успехи на благо братского азербайджанского народа».