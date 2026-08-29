Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане за год выросли почти на 32%

Объем страховых взносов по видам страхования жизни в январе-июле текущего года в Азербайджане составил 580,017 млн манатов, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), выплаты по видам страхования жизни за отчетный период выросли на 31,8%, достигнув 495,731 млн манатов.

Таким образом, за 7 месяцев на рынке страхования жизни из каждых 100 манатов собранных страховых взносов 85,5 маната были возвращены клиентам. Год назад этот показатель составлял 70,8 маната.