Вторые 2:2 подряд: «Ливерпуль» упустил победу над «Ноттингем Форест»

«Ливерпуль» сыграл вничью в домашнем матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Мерсисайдцы не смогли одолеть в родных стенах «Ноттингем Форест». Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счетом 2:2.

Счет на 24-й минуте открыл нападающий гостей Дан Ндойе. Во втором тайме, на 60-й минуте, Александер Исак восстановил равенство. Однако уже через 10 минут Морган Гиббс-Уайт вновь вывел «лесников» вперед, реализовав пенальти. Окончательный результат на 82-й минуте установил Виктор Муньос, забивший свой дебютный мяч за мерсисайдцев.

Это вторая подряд ничья «Ливерпуля» на старте сезона АПЛ — в первом туре «красные» также сыграли 2:2 с «Ньюкаслом».