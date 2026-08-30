Эрдоган посетит Бишкек для участия в саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 августа – 1 сентября посетит столицу Кыргызстана Бишкек.

Как передает 1news.az, об этом сообщил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран на своей странице в социальной сети X.

"Реджеп Тайип Эрдоган, приняв приглашение президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, посетит Бишкек 31 августа – 1 сентября 2026 года для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества", — написал он.

В рамках визита Эрдоган выступит на саммите и проведет двусторонние встречи с лидерами.

Напомним, Эрдоган также встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.