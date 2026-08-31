МИД Азербайджана поздравил Кыргызстан с Национальным днем - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Кыргызстана по случаю Национального дня.
Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Искренние поздравления братскому народу и правительству Кыргызстана по случаю Национального дня. Счастливого Национального дня, Кыргызстан!" - говорится в публикации.
Warm congratulations to the brotherly people and the government of Kyrgyzstan on the occasion of National Day.
Happy National Day, Kyrgyzstan ! 🇦🇿🇰🇬@MFA_Kyrgyzstan pic.twitter.com/VYqajjT66o — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 31, 2026
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