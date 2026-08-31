Премьер-министр Азербайджана поздравил Олжаса Бектенова с переназначением

31 августа Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову по случаю его переназначения на пост премьер-министра Республики Казахстан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров, в письме отмечено, что нынешний высокий уровень азербайджано-казахстанских отношений отражает волю братских народов двух стран, связанных общей историей, духовными и культурными ценностями.

Подчеркнуто, что основанный на взаимном доверии и поддержке политический диалог, поступательное расширение торгово-экономического, инвестиционного, транспортного, энергетического, гуманитарного и иного взаимодействия наглядно свидетельствуют о стратегическом характере азербайджано-казахстанского партнерства.

Выражена уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами под руководством президентов Азербайджана и Казахстана.