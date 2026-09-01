Члены-государства ШОС получат единый статус партнеров

Члены-государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) получат единый статус партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вводится единый статус партнеров ШОС, который получат все нынешние государства-наблюдатели и партнеры по диалогу организации», — сказал глава государства на Совете глав государств ШОС.

По его словам, такое решение поможет оптимизировать и нарастить взаимовыгодное сотрудничество ШОС со странами, проявляющими к этому интерес.

Так, по словам президента России, в числе актуальных практических задач, которые стоят перед ШОС, — дальнейшее укрепление связей между государствами-членами. Это в том числе способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения. Кроме того, из года в год растет взаимный товарооборот между Россией и странами ШОС.

Источник: РИА Новости