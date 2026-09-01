Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональные вопросы
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, министры обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.
Как передает 1news.az, об этом сообщил МИД Пакистана в соцсети X.
"Стороны подтвердили крепкие дружеские и братские связи между Пакистаном и Азербайджаном и выразили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего партнерства. Министры также обменялись мнениями по региональным и международным событиям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивает ведомство.
Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 met with Foreign Minister of the Republic of Azerbaijan Jeyhun Bayramov @Bayramov_Jeyhun on the sidelines of the SCO Council of Heads of State meeting in Bishkek today.
The two sides reaffirmed the… pic.twitter.com/mVasGIcu5v — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) September 1, 2026