Рашад Махмудов: Повышение зарплат медработников - это инвестиция в качество здравоохранения

С 1 сентября 2026 года в Азербайджане начали действовать новые правила оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Реформа охватывает 72 212 медицинских работников, а годовой фонд оплаты труда увеличен на 189 млн манатов. Размер повышения зависит от должности, специальности, нагрузки, результатов работы и кадровой обеспеченности регионов.

Инициатива по повышению заработной платы была выдвинута Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой с целью улучшения материального положения медицинских работников, высокой оценки их труда и укрепления человеческого капитала в системе здравоохранения. Президент Ильхам Алиев поддержал инициативу и дал соответствующее поручение по ее реализации.

Комментируя реформу в интервью 1news.az, заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Рашад Махмудов отметил, что ее значение значительно шире, чем просто повышение заработной платы.

«Безусловно, эта инициатива стала очень важной и радостной новостью для медицинского сообщества. Однако я бы не рассматривал принятое решение исключительно как повышение заработной платы и меру социальной поддержки медицинских работников. Его значение гораздо шире.

Во-первых, достойная оплата труда повышает мотивацию медицинских работников и способствует сохранению квалифицированных специалистов в системе здравоохранения. В медицине человеческий капитал имеет особую ценность: современное оборудование можно приобрести, больницу можно построить, однако для подготовки высококвалифицированного врача требуются многие годы.

Во-вторых, особое значение имеет стимулирование специалистов тех направлений и регионов, где существует кадровый дефицит. Это может способствовать не только сохранению уже работающих там врачей, но и привлечению молодых специалистов в регионы. В конечном итоге современная больница имеет реальную ценность только тогда, когда в ней есть профессионалы, способные эффективно использовать созданную инфраструктуру.

В-третьих, конечным адресатом этой реформы является гражданин. Наша стратегическая цель заключается в том, чтобы человек независимо от того, живет он в Баку или в самом отдаленном регионе Азербайджана, имел доступ к своевременной и качественной медицинской помощи.

При этом повышение заработной платы должно идти параллельно с непрерывным медицинским образованием, профессиональным развитием, повышением ответственности и внедрением объективных критериев качества медицинской помощи. Именно тогда материальное стимулирование будет непосредственно отражаться на результатах работы системы.

Поэтому инициативу Мехрибан Алиевой и соответствующее поручение Президента Ильхама Алиева следует рассматривать не только как поддержку десятков тысяч медицинских работников. Это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал здравоохранения, развитие медицины в регионах и, в конечном счете, в здоровье и качество медицинского обслуживания каждого гражданина Азербайджана», - отметил Рашад Махмудов.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что реализация реформы направлена на повышение социального благосостояния медицинских работников, усиление привлекательности медицинской профессии, стимулирование привлечения врачей в регионы, обеспечение более объективной оценки результатов их деятельности, а также повышение удовлетворённости пациентов качеством оказываемых медицинских услуг.

Ляман Гасанова