«Запрягая телегу» впереди дипломатии: почему Запад торопит экономическую оттепель между Ереваном и Анкарой?

Похоже, бизнес-круги Армении и Турции уж слишком торопятся объявить «экономическую оттепель» там, где межгосударственные переговоры еще не увенчались финальным документом.

За столь усердной активностью, подкрепляемой европейскими грантами, просматривается попытка оторвать армяно-турецкий диалог от мирного процесса между Баку и Ереваном - вопреки позиции самой Анкары, связывающей эти процессы в единое целое.

Но насколько оправданно формировать экономическую повестку в отрыве от этой геополитической связки?

Сигнал из Еревана: бизнес просит «открыть засов»

Сентябрьская конференция в Ереване, объединившая Союз промышленников и предпринимателей Армении и Торгово-промышленную палату турецкой провинции Ван, завершилась любопытным заявлением. Предприниматели призвали свои правительства сделать то, на что политическая воля Анкары пока не дала официального добра - открыть государственные границы и запустить регулярное транспортное сообщение.

Аргументация бизнеса проста: экономические интересы способны перешагнуть через исторические и политические разногласия. По мнению участников встречи, возобновление торговли не просто оживит приграничные территории, но и заложит фундамент доверия через контакты между простыми людьми.

Встреча 3-4 сентября в Ереване стала лишь продолжением серии контактов - еще в июне аналогичный десант из представителей туристической индустрии обеих стран уже прощупывал почву для совместных проектов. Логика армянского бизнеса понятна: текущий торговый баланс между странами глубоко асимметричен. Ежегодный турецкий экспорт в Армению, идущий через третьи страны, растет - с $90 млн в 2024 году до более чем $120 млн в 2025-м, тогда как армянский экспорт в Турцию остается на отметке в $400 тысяч. Прямая граница, по мнению бизнесменов, способна кардинально перестроить эти цепочки.

Однако за прагматичными формулировками совместных деклараций кроется фундаментальный вопрос: как строить устойчивые экономические артерии на фоне еще продолжающихся дипломатических переговоров?

Азербайджанский импульс: кто на самом деле открывает для Армении окно в мир?

Важно отметить, что реальные, а не декларативные возможности для разблокировки армянской экономики создаются вовсе не на европейских грантовых площадках, а в рамках прямого мирного процесса между Баку и Ереваном.

Снятие Азербайджаном ограничений на грузовой транзит в Армению уже принесло Еревану осязаемые дивиденды, фактически превратившись в ключевой фактор армянской энергетической и продовольственной безопасности:

- Продовольствие и сырье: Транзитом через территорию Азербайджана в Армению поставлены десятки тысяч тонн российского зерна, солидные объемы минеральных удобрений, угля, древесины, пропана и алюминия.

- Энергетический баланс: Баку перешел к прямым поставкам собственных нефтепродуктов Армении, экспортировав тысячи тонн высокооктанового бензина и дизельного топлива.

- Встречный поток: Процесс перестает быть односторонним - премьер-министр Армении Никол Пашинян уже подтвердил заключение первых сделок по экспорту армянских товаров в Азербайджан.

Именно мирная повестка с Баку сегодня выступает настоящим локомотивом, способным вывести Ереван из многолетней изоляции. Безусловно, турецкое направление - тоже важная составляющая этого процесса. Но форсировать армяно-турецкий трек в отрыве от его параллельного движения с армяно-азербайджанским процессом - все равно что строить крышу здания, у которого еще не возведен фундамент.

Формула Анкары: почему в Турции не торопят события

Официальная позиция Турции в отношении границы с Арменией остается предельно четкой и неизменной на протяжении многих лет. В Анкаре неоднократно подчеркивали: нормализация двусторонних отношений с Ереваном продвигается строго параллельно с армяно-азербайджанским мирным процессом.

Несмотря на реализацию отдельных мер по укреплению доверия в сфере транспорта, культуры и образования, турецкие дипломатические источники неустанно повторяют: конкретного графика открытия пограничных переходов не существует.

Анкара ведет лишь техническую и инфраструктурную подготовку «на случай принятия решения». Главным же триггером, который заставит турецкие пограничные пункты поднять шлагбаумы, станет подписание итогового мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В этой связи призывы предпринимателей к открытию границ - без официального государственного вердикта - выглядят как классическая попытка «поставить телегу впереди лошади».

Брюссельский след: давление через гранты или попытка опередить геополитику?

Возникает логичный вопрос: почему эта активность разворачивается именно сейчас, и кто выступает ее главным катализатором? Ответ известен - за гуманитарной и экономической риторикой стоит масштабное финансирование западных институтов. И июньские, и сентябрьские бизнес-форумы проходили в рамках целевой программы Европейского Союза «Поддержка нормализации армяно-турецких отношений: укрепление трансграничных связей».

Операторами этих европейских средств с армянской стороны выступают Евразийский фонд партнерства и Союз промышленников и предпринимателей Армении, а с турецкой - Фонд Гранта Динка и Фонд исследований экономической политики Турции (TEPAV). Программа поставлена на широкую ногу - запущен грантовый конкурс для некоммерческих и коммерческих организаций с бюджетами от 10 до 60 тысяч евро на проект. Сроки реализации этих инициатив расписаны вплоть до конца лета 2027 года.

Личное присутствие главы делегации ЕС в Армении Василиса Марагоса на открытии ереванского форума лишь подчеркивает политический вес, который Брюссель придает этому треку. Посол ЕС прямо заявил, что Европейский союз готов выступать финансовым и организационным гарантом «создания жизненно важной артерии урегулирования» через челночную дипломатию и контакты между людьми.

Запад планомерно создает разветвленную сеть «диалоговых площадок» через гражданские общества и бизнес. Цель очевидна - сформировать общественное мнение внутри Армении и Турции, создав ощущение, что границы «вот-вот откроются», и тем самым попытаться «надавить» на официальные власти.

Параллельно с этим наблюдается заметный всплеск активности армянских диаспоральных структур и церковных институтов непосредственно внутри Турции.

Читайте по теме:

«Новые» армяне в Турции: «ползучее продвижение» диаспоры, западная поддержка и политические риски

Под вывеской «историко-культурного просвещения» идет активная обработка местного информационного поля.

Риски «искусственной оттепели»

Форсирование открытия армяно-турецких границ в обход фундаментального армяно-азербайджанского трека - это опасная геополитическая иллюзия. Закулисные попытки ЕС перехватить инициативу и выстроить «миротворчество снизу» через бизнес-гранты создают ложные ожидания.

Запад пытается создать видимость, будто экономическая интеграция Еревана и Анкары возможна без окончательного закрепления мира между Арменией и Азербайджаном.

Однако реальная политика устроена иначе. Настоящая устойчивость региональных торговых путей пролегает не через брюссельские гранты и не через декларации приграничных предпринимателей, а через подписание мирного договора между Баку и Ереваном, о чем неоднократно заявлялось в Анкаре.

Пока этот документ не подписан, любые попытки пробить «экономические форточки» на армяно-турецкой границе остаются не более чем политической инженерией Запада.

Бизнес может стремиться к новым рынкам, но в сегодняшних условиях Южного Кавказа ключи от границы находятся в руках лидеров государств, строящих настоящий, а не фасадный мир.