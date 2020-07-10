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АФФА строит новый стадион в Шамахе - ФОТО 

Сегодня в 10:54 ~ 1 минута на чтение 112
АФФА строит новый стадион в Шамахе - ФОТО 
В Шамахе началось строительство нового стадиона, который будет вмещать 2200 зрителей.  
 
Как сообщает 1news.az, строительство осуществляется на основе совместного проекта АФФА и Исполнительной власти города Шамаха.  
 
Помимо главной арены, на стадионе также будут два футбольных поля с искусственным покрытием.  
 
Кроме того, на аренах будет мини-трибуна, вмещающая 300 болельщиков. Трибуна главной арены будет иметь крышу. Вокруг поля будут беговые дорожки.   
 
Финансирование строительства будет осуществляться за счет проекта УЕФА - Hat-Trick, а также бюджета АФФА.  
 
Теймур Максутов

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