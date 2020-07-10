АФФА строит новый стадион в Шамахе - ФОТО 

В Шамахе началось строительство нового стадиона, который будет вмещать 2200 зрителей.
Как сообщает 1news.az, строительство осуществляется на основе совместного проекта АФФА и Исполнительной власти города Шамаха.
Помимо главной арены, на стадионе также будут два футбольных поля с искусственным покрытием.
Кроме того, на аренах будет мини-трибуна, вмещающая 300 болельщиков. Трибуна главной арены будет иметь крышу. Вокруг поля будут беговые дорожки.
Финансирование строительства будет осуществляться за счет проекта УЕФА - Hat-Trick, а также бюджета АФФА.
Теймур Максутов