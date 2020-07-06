Арестован нарушитель карантина в отеле Fairmont, назвавший сообщившего об этом доносчиком – ВИДЕО

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Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел материалы в отношении одного из нарушителей карантина, роскошно отдыхавших в отеле Fairmont Baku, который назвал распространившего видеокадры этого отдыха доносчиком (işverən).

Как сообщили 1news.az в суде, житель Джалилабадского района республики Исмаил Бабаев (1992 года рождения), который был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Управление полиции Сабаильского района Баку, по решению суда приговорен к административному аресту на 20 суток в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях АР.

По данным ряда СМИ, задержанный является сыном бизнесмена Фатуллы Бабаева. В 2019 году И.Бабаев на своем автомобиле марки Mercedes Gelandewagen в Наримановском районе попал в аварию, в результате которой и его машина, и три других автомобиля пришли в негодное состояние.

Тимур Рзаев

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