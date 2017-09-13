Азербайджан приступил к сокращению нефтедобычи в рамках соглашений OPEC+

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Начиная с сегодняшнего дня, 1 мая, Азербайджан в рамках соглашений OPEC+ приступил к сокращению добычи нефти, сообщает Министерство энергетики страны.

Обязательства по OPEC+ в мае-июне предполагают сокращение суточной нефтедобычи на 9,7 млн баррелей - 23% от уровня октября 2018 года, а для Азербайджана – на 164 тыс баррелей. Обязательства Азербайджана, ежесуточная нефтедобыча которого в октябре 2018 года составляла 718 тыс баррелей, определены на июль-декабрь на уровне 18% от этого показателя – 131 тыс баррелей, на 2021 год-апрель 2022 года – на 14%, в объеме 98 тыс баррелей, отмечается в сообщении Минэнерго.

В соответствии с новой «Декларацией сотрудничества», квоты по сокращению объемов добычи распределены в пропорциональном порядке между нефтегазодобывающими структурами SOCAR и производителями нефти, осуществляющими деятельность в Азербайджане в рамках соглашений по долевому распределению добычи и аналогичных контрактов. Учитывая, что в октябре 2018 года ежесуточная нефтедобыча по АЧГ составляла 567 тыс баррелей, по Производственному объединению (ПО) «Азнефть» - 125 тыс баррелей, по совместным предприятиям и операционным компаниям - 26 тыс баррелей, планируется сокращение добычи на 23% от указанных показателей в мае-июне текущего года, на 18% - в июле-декабре, и на 14% - с января 2021-го по апрель 2022 года.

В то же время следует отметить, что указанные цифры округлены, коэффициенты перевода тонны в баррель по различным добывающим скважинам разнятся, и в обязательства не включено сокращение объемов конденсата, говорится в сообщении.

Как заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, меры по сокращению суточной добычи на скважинах «Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли», ПО «Азнефть», совместных предприятий и операционных компаний внесут вклад в выполнение Азербайджаном взятых на себя обязательств: «Сегодня начинается исполнение первого крупнейшего по объемам и срокам добычи соглашения в истории мировой нефтепромышленности. Во втором квартале в мире ожидается сокращение суточной потребности в нефти на 15-25 млн баррелей, в 2020 году – на 10,3 млн баррелей.

В такой ситуации выполнение обязательств по странам OPEC+, в том числе по Азербайджану, обеспечит первичную поддержку нефтяному рынку. Результаты демонстрируемой на национальном и глобальном уровнях солидарности для стабилизации нефтерынка постепенно отразятся на ценах на нефть». Министр добавил, что цель мер, связанных с сокращением добычи в Азербайджане, состоит также в достижении увеличения доходов SOCAR и других осуществляющих деятельность в стране производителей нефти и, как следствие, - доходов государства.

Согласно обязательствам, Азербайджан должен сохранить уровень суточной добычи сырой нефти в объеме 554 тыс баррелей в мае-июне текущего года, 587 тыс баррелей – в июле-декабре, и 620 тыс баррелей – в 2021-апреле 2022 года.

1news.az