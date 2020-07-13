Азербайджанская армия нанесла удар по опорным пунктам противника, есть погибший - ВИДЕО

В ночь на 13 июля на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы продолжалась напряженность.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе ночных боев с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем наших подразделений были уничтожены опорный пункт противника, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила.
В бою погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семье шехида и желает терпения. Да поможет Аллах!
В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших войск. Против врага проводятся карательные меры.
Вражеская сторона скрывает информацию о своих потерях.
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