Азербайджанская армия нанесла удар по опорным пунктам противника, есть погибший - ВИДЕО

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В ночь на 13 июля на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы продолжалась напряженность.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе ночных боев с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем наших подразделений были уничтожены опорный пункт противника, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила.

В бою погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семье шехида и желает терпения. Да поможет Аллах!

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших войск. Против врага проводятся карательные меры.

Вражеская сторона скрывает информацию о своих потерях.

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